L'Imam di Al-Azhar condanna l'omicidio del prof

PARIGI - Il grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, la più importante autorità sunnita nel mondo, condanna «l'orrendo omicidio a Parigi» di un professore per aver discusso delle caricature di Maometto in classe.

Nel suo messaggio, letto all'Incontro per la Pace in Campidoglio a Roma, ha detto: «Io dissocio me stesso e i precetti della religione islamica» da «questo peccaminoso atto criminale e da tutti coloro che perseguono questa ideologia perversa e falsa. Allo stesso tempo confermo che insultare le religioni e abusare dei simboli sacri sotto lo slogan della libertà di espressione, rappresenta una forma di ambiguità intellettuale e un esplicito appello all'immoralità. Questo terrorista e la sua gente non rappresentano la religione di Maometto».