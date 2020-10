Treno travolge una corriera, almeno 17 morti

BANGKOK - Almeno 17 morti e decine di feriti rappresentano il bilancio di un violento scontro tra un treno e un autobus avvenuto questa mattina in Thailandia. Lo riferiscono le autorità competenti.

La corriera era diretta a un tempio nella provincia di Cha Choeng Sao - a due ore dalla capitale Bangkok - per una cerimonia in occasione della fine della Quaresima buddista, ha detto un capo della polizia distrettuale. «Il bilancio delle vittime che abbiamo finora è di 17», ha precisato, aggiungendo che l'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino (le 3 in Svizzera).

Il governatore provinciale Maitree Tritilanond ha riferito che, secondo quanto risulta al momento, una trentina di persone sono rimaste ferite.

Le immagini dei primi soccorsi mostravano corpi e oggetti sparsi tra le lamiere contorte: l'autobus si è ribaltato su un lato, il tetto è stato divelto e i soccorritori hanno riferito che è stata necessaria una gru per sollevarlo ed estrarre morti e feriti, il cui numero potrebbe risultare in aumento.

Simili incidenti sono frequenti in Thailandia, in cima alla lista per la pericolosità delle sue strade, tra le più letali del mondo, per eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e forze dell'ordine poco presenti. Secondo un rapporto del 2018 dell'Organizzazione mondiale della sanità, la Thailandia ha il secondo più alto tasso di mortalità per traffico nel mondo.

keystone-sda.ch / STF (RUNGROJ YONGRIT)