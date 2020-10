I dati arrivano in ritardo, e sono allarmanti: poco meno di 27mila positivi

PARIGI - Esplode il numero dei casi di positività al Covid-19 in Francia, con un aumento in sole 24 ore di 26.896 casi, come ha informato - con inusuale ritardo - Santé Publique.

Il tasso di positività che solo due giorni fa era al 9,1%, schizza all'11%. Il numero dei decessi da ieri aumenta di 54, per un totale di 32.684.

A Parigi e nella sua regione, l'Ile-de-France, l'occupazione dei letti per la terapia intensiva si avvicina al 50% della capacità. La capitale, come Marsiglia, Aix-en-Provence e l'isola di Guadalupe, è già zona rossa, mentre da oggi sono entrate in vigore le nuove misure per altre quattro città: Lione, Lille, Grenoble e Saint-Etienne decretate in "allerta massima". Qui bar e sale per feste chiusi e numeri limitati per centri commerciali e negozi, divieti di assembramento e distanziamento rigido nei ristoranti.