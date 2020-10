La crescita dei contagi da coronavirus non si ferma: 5724 in più rispetto a ieri

ROMA - Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28).

Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi.

Domani pomeriggio il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha convocato un Comitato Tecnico Scientifico d’urgenza. All'ordine del giorno un probabile inasprimento delle misure di contrasto alla pandemia, che saranno contenute nel nuovo decreto ministeriale che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare il 15 ottobre.

Si dovrebbe discutere anche di un nuovo sistema di gestione dei tamponi, in modo da risolvere i problemi che si sono notati in questi giorni: lunghe ore di attesa per essere sottoposti ai test e poi vari giorni prima di venire a conoscenza dell'esito, con cittadini costretti a restare in quarantena anche se negativi nel lasso di tempo tra esame e referto.