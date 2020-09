Minacciava di uccidersi: salvato l'ex capo della campagna di Trump

FORT LAUDERDALE - Brad Parscale, ex capo della campagna elettorale di Donald Trump, è stato ricoverato in ospedale in seguito a un presunto tentativo di togliersi la vita.

Media della Florida riportano che la polizia di Fort Lauderdale è intervenuta nella sua abitazione, pare su richiesta della moglie, «in relazione a un maschio armato che cercava di suicidarsi». La donna ha spiegato che il marito «era armato e aveva accesso a svariate armi da fuoco». Gli agenti sono riusciti a convincere Parscale a desistere dal suo proposito e a uscire di casa. Ora sarebbe ricoverato in una clinica specializzata in salute mentale, afferma la Cnn.

Parscale è stato alla guida della campagna per la rielezione di Trump fino al famigerato comizio di Tulsa, in Oklahoma, che fu un flop e che avrebbe contribuito, a causa della mancanza di distanziamento e delle poche mascherine indossate dai presenti, a far salire il numero dei contagi nello Stato. Il responsabile delle comunicazioni della campagna presidenziale ha rilasciato un commento: «Brad Parscale è un membro della nostra famiglia e tutti gli vogliamo bene. Siamo pronti per sostenere lui e la sua famiglia in ogni modo possibile».