16'000 contagi in un giorno in Francia, mai così tanti

PARIGI - Nel pieno delle polemiche per la nuova stretta sulle regole sanitarie, sulla Francia piombano le nuove cifre record dei contagi: 16'096, secondo quanto comunicato dal governo, soltanto nelle ultime 24 ore, un tetto mai raggiunto.

Il totale da primato, arriva dopo che la presentazione della nuova strategia (basata su aree rosse di diverso tenore d'intensità e un lockdown per l'intera regione di Marsiglia) aveva fatto molto discutere.

Secondo diversi, infatti, durante i mesi estivi l'Eliseo era stato eccessivamente permissivo e non aveva mai veramente monitorato la situazione, facendosi poi cogliere impreparato dalla seconda ondata.

Polemiche anche dal settore della ristorazione, che rischia lo stop totale, in diverse regioni. In questo senso sono state diverse le raccolte spontanee di firme così come le richieste di rimborso totale delle perdite da parte del governo.