Caso Navalny, per Putin potrebbe essersi «avvelenato da solo»

MOSCA - Nell'ultimo colloquio telefonico con il presidente francese, Emmanuel Macron, il 14 settembre scorso, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe sollevato l'ipotesi che Alexei Navalny «possa aver ingerito il veleno da solo», per motivi non precisati, e che il Novitchock sia una «sostanza meno complessa di quanto si creda»: è quanto si legge in un articolo pubblicato dal giornale Le Monde.

Nel colloquio, Putin avrebbe parlato «di Alexei Navalny in termini dispregiativi, considerandolo un semplice agitatore sul web che avrebbe simulato malori in passato». Sempre secondo Le Monde, avrebbe inoltre evocato la possibilità di «esplorare altre piste, come una che conduce in Lettonia, perché l'inventore del Novitchok sarebbe residente lì», quando invece «diversi scienziati sovietici sono stati associati al suo sviluppo», precisa Le Monde.

Da parte sua, Emmanuel Macron ha «immediatamente respinto la pista lettone o l'ipotesi di una auto somministrazione del veleno». Per Le Monde, «i dinieghi del presidente russo nel caso Navalny rivelano la sterilità degli scambi tra Parigi e Mosca».

Risposta ironica - «Preparare in cucina il Novichok, berne un sorso in aereo, cadere in coma, finire all'obitorio di Tomsk, dove la causa della morte sarebbe stata 'ha vissuto abbastanza'. Questo era il mio furbissimo piano. Ma Putin ha avuto il sopravvento. Lui la sa lunga».

«Risultato: io da fesso ho passato 18 giorni in coma senza ottenere ciò che volevo. La provocazione non è riuscita!». Così in un post su Instagram Alexei Navalny ha commentato, con ironia, le parole di Vladimir Putin.