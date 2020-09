Brucia il Nordovest degli States, e le fiamme uccidono

PORTLAND - «Fiamme selvagge come queste in Oregon non si erano mai viste a memoria d'uomo», con queste parole la governatrice dello Stato Kate Brown ha quantificato l'emergenza incendi che, come in California, ha tinto il cielo di un tetro colore giallastro.

500'000 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni, il 10% della popolazione totale dell'Oregon, mentre migliaia di pompieri lottano giorno e notte per limitare i danni che sono già catastrofici con 3,5 milioni di metri quadrati di foresta divorati dalle fiamme e almeno 5 i paesi inceneriti (Ashland, Talent, Blue River, Vida e Eugene) e «centinaia di case».

Almeno 3 i morti accertati, ma potrebbero essere di più. Il più drammatico ritrovamento è quello di una nonna con il nipotino di 12 anni, trovati morti nella loro auto mentre tentavano di mettersi in salvo.

E ormai non si parla più solo di aree rurali, anche le periferie di città come Portland e della capitale Washington D.C. dove un bimbo di 1 anno ha perso la vita mentre era in fuga coni genitori.

All'origine dei fuochi un'ondata di caldo fuori norma con temperature elevatissime e una siccità diffusa. Interessate anche aree in Arizona e Colorado.

In California brucia là dove già c'era la cenere Il bilancio peggiore però resta quello nel Nord della California, con il fuoco che già ad agosto è tornato a devastare aree già messe a dura prova l'anno scorso. La contea di Butte, per esempio, dove nel 2018 gli incendi avevano ridotto in cenere la città di Paradise uccidendo 85 persone, è fra le più toccate. «Svegliarsi con questo cielo arancione ha gettato nel panico tutti quelli che hanno vissuto il trauma di due anni fa», conferma l'ex sindaco di Paradise Steve Culleton, «è stato orribile». Da metà agosto le vittime accertate sono 12, 16 persone restano però disperse.

keystone-sda.ch / STF (Gillian Flaccus)