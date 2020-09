Salvini aggredito in Toscana: gli strappano camicia e rosario

PONTASSIEVE - Matteo Salvini è stato aggredito a Pontassieve, vicino a Firenze, dove si trovava per la campagna elettorale delle regionali della Toscana. Ne dà notizia l'ex sottosegretario Guglielmo Picchi su twitter.

Salvini, twitta l'esponente della Lega, «aggredito a Pontassieve da una facinorosa militante antifascista che gli ha strappato camicia e rosario. I veri democratici».

Secondo una prima ricostruzione della questura, non si sarebbe trattato di un gesto programmato. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, la donna che ha assalito Salvini si sarebbe trovata casualmente in mezzo ai sostenitori della Lega mentre tornava dal lavoro. A questo punto ne avrebbe approfittato per avvicinarsi al leader della Lega e afferrarlo per la camicia. L'assalitrice sarebbe una 20enne di origini congolesi «in evidente stato di alterazione psico-fisica», precisano le autorità come riporta Il Fatto Quotidiano.

L'episodio, spiega la polizia italiana, sarebbe del tutto sganciato dalla manifestazione di protesta contro Salvini che pure è in corso a Pontassieve, alla quale stanno partecipando alcune decine di antagonisti.

«Chi mi ha aggredito si vergogni» - «Ognuno può avere idee politiche, calcistiche, religiose diverse, ma la violenza no: la camicia me la ricompro, ma strappare dal collo un rosario che mi ha regalato un parroco è una cosa che non sta né in cielo né in terra, e quella persona si dovrebbe vergognare». Lo ha detto Matteo Salvini durante il comizio che è seguito a Pontassieve. «La cosa bella che mi porto via da Pontassieve - ha aggiunto - non è quella poveretta là, ma è una signora che mi ha detto "Matteo, io non la penso come te, ma ti chiedo scusa a nome di quella deficiente, se vuoi ti offro un caffè"».