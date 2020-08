Barcone esploso: «Una scena agghiacciante»

CROTONE - Sono tre - e non quattro come riferito in un primo momento dai media italiani - le vittime del terribile incidente avvenuto nelle scorse ore al largo di Crotone, dove un barcone di migranti è esploso mentre veniva rimorchiato verso il porto calabrese dalle Fiamme Gialle.

Alcuni bagnanti, si legge su Repubblica, parlano di una «scena agghiacciante». Il fuoco prima, l'esplosione dopo, seguita dalle urla di chi si lanciava in acqua per sfuggire all'incendio.

In tutto si contano cinque feriti. Tre di questi, tutti migranti, sono in gravissime condizioni in ospedale. Nello scoppio sono rimasti feriti anche due finanzieri che si trovavano sull'imbarcazione in quel momento. Ci sono inoltre anche tre dispersi.

Stando alle prime ricostruzioni il rogo sarebbe divampato durante le operazioni di trasbordo e l'esplosione sarebbe avvenuta a causa del carburante a bordo. Cosa possa aver causato l'incendio però non è ancora chiaro.