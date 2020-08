Duplice omicidio di Kenosha, arrestato un 17enne

KENOSHA - Un ragazzo di 17 anni di razza bianca è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario per aver ucciso con un fucile semiautomatico due manifestanti antirazzisti durante le proteste a Kenosha, in Wisconsin.

Kyle Rittenhouse dopo la sparatoria era fuggito ed è stato fermato nella sua città di residenza, Antioch, in Illinois. Una delle vittime è stata colpita alla testa e un'altra in pieno petto. Una terza persona è rimasta ferita. L'identificazione del killer è stata resa possibile grazie ai video di sorveglianza.

La rabbia di Trump - Sui fatti di Kenosha - dove domenica scorsa un agente ha aperto il fuoco alle spalle di Jacob Blake, ora ricoverato in gravi condizioni e paralizzato dalla vita in giù - è intervenuto anche Donald Trump: «Basta violenza e anarchia a Kenosha», ha scritto il presidente su Twitter. Trump è «furioso» per i disordini scoppiati in seguito alle proteste contro la polizia. «Invierò rinforzi e Guardia Nazionale per riportare ordine e giustizia in Wisconsin».

