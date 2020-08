Arcivescovo esorta a togliere la mascherina: «Imprigiona la fede»

CRETA - L'arcivescovo ortodosso di Creta Ireneos ha esortato i fedeli a non indossare la mascherina durante la funzione nella chiesa di San Tito a Heraklion. Secondo i media locali, l'arcivescovo, durante il suo sermone, ha parlato di presunto pericolo della maschera per la fede. Ha anche invitato i fedeli a non indossare maschere nelle chiese "per non imprigionare la loro fede".

Ma secondo creta24.gr, invece, la folla di fedeli che si trovava nella chiesa di San Tito ha continuato a rispettare le misure di protezione all'interno della chiesa, tra cui le mascherine.

Finora non sono state sporte denunce nei confronti dell'arcivescovo.