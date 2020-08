Ruba una bici, il proprietario lo insegue e lo picchia

TORINO - Un 39enne è finito in ospedale dopo aver rubato una bicicletta e aver subito la reazione del proprietario della due ruote, che lo ha inseguito e picchiato.

L'episodio è avvenuto a Torino: il ladro, un 39enne di origine marocchina, ha prelevato la bici dall'esterno di un bar ma è stato raggiunto dal derubato, un 35enne cittadino del Gambia.

I due si sono quindi picchiati e per separarli (e arrestare il malvivente) sono intervenuti i carabinieri. Il 35enne ha riportato ferite alla fronte e alle braccia, guaribili in una settimana, ma ha potuto riavere la bici. È andata decisamente peggio al 39enne: non solo è stato arrestato per rapina e lesioni personali, ma è pure finito in ospedale con la frattura del setto nasale.