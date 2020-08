Steve Bannon arrestato a New York, l'accusa è di frode

NEW YORK - È finito in manette e sarebbe già in custodia cautelare delle autorità Steve Bannon, ex-responsabile strategico del presidente americano Donald Trump. L'accusa è di frode, stando ai media Usa legata a una raccolta fondi per il famoso muro fra gli Stati Uniti e il Messico.

La campagna aveva raccolto circa 25 milioni di dollari, almeno 1 di questi sarebbe stato utilizzato dallo stesso Bannon «per coprire spese personali», conferma il Dipartimento della Giustizia americano.

Le manette sono scattate a New York, la prima udienza è prevista nelle prossime ore alla Corte federale di Manhattan.

Bannon, personaggio di peso della destra sovranista americana e mondiale, è uno dei fondatori di Breitbart nonché un membro della board della azienda hi-tech Cambridge Analytica, focus dello scandalo sicurezza di Facebook del 2018.

Nel 2016 ha lavorato come responsabile operativo alla campagna presidenziale di Donald Trump e lo ha seguito alla Casa Bianca, come responsabile strategico. Posizione che ha lasciato nel 2017 dopo una rottura aperta con Trump. Nel 2018 ha abbandonato anche la sua posizione a Breitbart.

Bannon è considerato uno dei maggiori promotori del pensiero sovranista e alt-right che ha influenzato la leadership politica di tutto il mondo occidentale. Negli ultimi anni ha tenuto diversi seminari in tutto il mondo. Ricordiamo un suo passaggio pure in Ticino, a Castagnola, nel 2018.