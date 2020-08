Il mega focolaio di Melbourne è partito da una famiglia di quattro persone

MELBOURNE - La maggior parte dei casi di coronavirus che ha colpito lo stato australiano di Victoria può essere fatto risalire ad una sola famiglia. È quanto ha dichiarato l'epidemiologo Charles Alpren del Department of Health and Humans Services australiano.

Stando ai dati ben il 90% dei casi dello stato di Victoria è collegato alla famiglia di quattro persone, tornata nel paese il 9 maggio.

Non solo: nel mirino dell'inchiesta è finito anche l'hotel Rydges di Melbourne, luogo in cui la famiglia è stata posta in quarantena a partire dal 15 maggio. Finora i dati hanno dimostrato che ben 3'594 persone hanno contratto il virus attraverso il focolaio dell'hotel Rydges. Il secondo focolaio, più contenuto, riguarda lo Stamford Plaza (anche in questo caso il tutto è partito da un uomo rientrato nel paese ad inizio giugno).

I casi collegati ai due alberghi, se sommati, riguardano il 99% di tutte le infezioni dello stato di Victoria.