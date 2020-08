La California a rischio blackout per il caldo estremo

LOS ANGELES - L'ondata di caldo estremo che sta colpendo la California potrebbe causare il maggiore blackout di sempre nello stato. Milioni di persone sono a rischio di interruzioni continue di corrente, con il sistema elettrico messo sotto stress dalle temperature torride.

Il California Independent System Operator (Iso), che gestisce la maggior parte del flusso di energia dello Stato, ha detto di essere riuscito a evitare il terzo giorno di blackout stanotte, dopo che all'inizio della giornata si era stimato che l'allarme coinvolgesse 3,3 milioni di case e aziende. Secondo il San Jose Mercury News, le interruzioni di corrente nel 2001 hanno avuto un impatto su 1,5 milioni di persone, quindi in questo caso potrebbero essere il doppio.

I funzionari dell'Iso hanno spiegato di aver anche interrotto la corrente ai residenti per prevenire eventi di portata ancora maggiore: «Evitiamo che la domanda superi l'offerta per garantire che non si verifichi un collasso diffuso del sistema», ha affermato Mark Rothleder, vice presidente di Market Policy and Performance dell'Iso.