Assalto a un furgone portavalori, tre persone in fuga

BERLINO - La situazione davanti alla banca "Berliner Volksbank" è decisamente caotica: una tentata rapina a un furgone portavalori ha portato a diversi colpi d'arma da fuoco, il mezzo blindato è finito in fiamme ed un enorme dispiegamento di polizia ha, in seguito, blindato l'area.

La polizia ha confermato che il mezzo in fiamme è un veicolo trasportatore di denaro. Secondo i media locali, le tre persone che hanno tentato l'attacco sono in fuga a piedi, e non è ancora chiaro se abbiano ottenuto un bottino o meno. Non è inoltre ancora chiaro come sia partito l'incendio.

Secondo le indiscrezioni del portale di Berlino BZ, l'attacco al furgone blindato è avvento davanti alla banca, sulla Bundesplatz, a Berlino-Wilmersdorf. Il portale ha comunicato anche che una persona è rimasta ferita nell'incendio, come confermato dal portavoce dei vigili del fuoco Dennis Passlack.

Diverse strade sono ora chiuse e la polizia è sul posto con giubbotti anti proiettile, caschi e mitragliatrici.

Sta prendendo anche piede l'ipotesi che i fuggitivi, inizialmente scappati a piedi, siano poi stati recuperati da un'auto, come avrebbe riportato un testimone non lontano dalla zona al BZ.

Aktuell sind unsere Kolleg. in #Wilmersdorf im Bereich #Bundesplatz/Detmolder Str. im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Überfall auf einen Geldtransporter stattgefunden haben.

Bitte umfahren Sie den Bereich weiträumig.#Update folgt.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 4, 2020

keystone-sda.ch / STF (CLEMENS BILAN)