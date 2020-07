Covid, due giorni di fila senza decessi in Lombardia

MILANO - Sono 275 i nuovi positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, mentre il numero dei nuovi decessi è pari a quello di ieri, ossia 5, uno dei valori più bassi dall'inizio dell'emergenza.

Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia a causa del coronavirus. I nuovi casi positivi in regione sono 79, di cui 18 "debolmente positivi" e 30 a seguito di test sierologici.

È di due decessi, invece, e 16 contagi, di cui 11 asintomatici, il bilancio odierno in Piemonte. Nessuna vittima (4.125 dall'inizio della pandemia), era stata registrata negli ultimi tre giorni.