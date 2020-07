Epstein, in vendita le case di New York e Palm Beach

NEW YORK - Finiscono sul mercato le sontuose dimore di Jeffrey Epstein a New York e a Palm Beach, protagoniste dei molti dei festini a base di abusi sessuali organizzati dal finanziere newyorchese e dalla complice Ghislaine Maxwell. Entrambe le residenze sono in vendita per un totale di 110 milioni di dollari.

In particolare si tratta della enorme mansion nell'Upper East Side di Manhattan, accanto alla Frick Collection (88 milioni di dollari) e della proprietà con vista sull'oceano a Palm Beach (quasi 22 milioni di dollari). Il miliardario condannato per abusi, pedofilia e traffico internazionale di bambini è morto suicida in carcere il 10 agosto 2019.

La townhouse a New York si estende su sette piani ed inizialmente era di proprietà di Leslie Wexner, fondatore e amministratore delegato di L Brands, che include anche il marchio Victoria's Secret.

Anche le altre proprietà di Epstein, tra cui un ranch in New Messico, un appartamento a Parigi e l'isola privata nelle Isole Vergini Americane (la famigerata "Pedophile Island"), dovrebbero presto essere messe in vendita.