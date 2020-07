Suona al campanello e uccide il figlio di una giudice

NORTH BRUNSWICK - Il figlio ventenne della giudice distrettuale degli Stati Uniti Esther Salas è stato ucciso sulla porta della loro casa di famiglia a North Brunswick, nel New Jersey, durante un agguato.

Uno sconosciuto, che stando a quanto riferito dai media americani indossava un'uniforme della FedEx, ha suonato alla porta, aprendo il fuoco quando il marito della giudice - l'avvocato difensore Mark Anderl - si è presentato ad aprire.

Il giovane, è stato colpito mortalmente con un proiettile al cuore, mentre l'avvocato è stato ricoverato in condizioni critiche. Subito dopo l'agguato, l'autore della sparatoria si è dato alla fuga. La giudice Salas, che si trovava in casa, non è stata colpita.

Le indagini, ha confermato l'Fbi, sono concentrate su un solo individuo. «Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner statali e locali», hanno confermato le autorità federali. Al momento non è noto se l'uomo fosse effettivamente un impiegato del servizio di consegne o avesse solamente indossato una loro uniforme.

Gli inquirenti non hanno ancora individuato il possibile movente dietro all'agguato. La giudice Salas aveva ricevuto in passato minacce; nessuna però in tempi recenti, riferisce la CNN.