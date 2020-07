Ghislaine Maxwell nega le accuse

NEW YORK - «Incriminazioni prive di senso»: così i legali di Ghislaine Maxwell, la cittadina britannica accusata di essere la complice di Jeffrey Epstein, respingono ogni addebito relativo ad abusi sessuali su minori e al reato di falsa testimonianza.

Nei documenti presentati alla corte di Manhattan si chiede quindi che la donna sia rilasciata dietro cauzione, anche in virtù del fatto - si legge - che la detenuta restando in carcere rischia di contrarre il coronavirus.

Ghislaine, 58 anni, dopo l'arresto nel suo rifugio in New Hampshire è stata reclusa in un carcere federale di Brooklyn. Gli inquirenti hanno giustificato l'arresto con l'alto rischio di una fuga della donna che dovrebbe rimanere in carcere fino al processo.