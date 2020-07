Per l'accusa l'ex compagna di Epstein partecipava agli abusi

WASHINGTON - In alcune occasioni la 'socialite' britannica Ghislaine Maxwell amica ed ex compagna di Jeffrey Epstein "era presente e partecipava agli abusi" sessuali del finanziere sulle minorenni.

E' una delle accuse mosse dal procuratore federale di Manhattan Audrey Strauss alla donna, che è comparsa ieri via video per la prima volta dopo l'arresto nella sua magione in New Hampshire. Maxwell ha risposto a monosillabi, prima che il giudice Andrea Jonhstone decidesse il suo trasferimento in una prigione di New York.

La donna "ha giocato un ruolo cruciale nell'aiutare Epstein ad identificare, familiarizzare e preparare le vittime minorenni per gli abusi", ha proseguito il procuratore. "Era lei che tendeva la trappola, fingeva di essere una donna di cui si potevano fidare", ha aggiunto.