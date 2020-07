L'Fbi ha arrestato Ghislaine Maxwell, la super ricercata del caso Epstein

NEW YORK - Ghislaine Maxwell, socialite britannica e stretta amica del finanziere scomparso Jeffrey Epstein, è stata arrestata dall'Fbi.

L'arresto, riferisce Nbc News, è avvenuto nel New Hampshire «per accuse legate al caso Epstein». Nelle prossime ore la donna comparirà davanti a un giudice.

Maxwell è stata accusata da alcune delle sopravvissute di essere parte integrante del sistema di messa in schiavitù sessuale messo in piedi da Maxwell. Virginia Roberts Giuffre, la principale accusatrice del magnate morto in carcere a New York poco meno di un anno fa, afferma che è stata Maxwell a reclutarla nell'entourage di Epstein e di averla costretta a fare sesso con alcuni suoi facoltosi amici, tra i quali il principe Andrea, figlio della regina Elisabetta II.

Maxwell, che ha sempre respinto le accuse, era da tempo sparita dai radar e attivamente cercata dagli investigatori statunitensi. Si erano rincorsi numerosi presunti avvistamenti in giro per il mondo, l'ultimo dei quali - solo un paio di giorni fa - in Nuova Zelanda.