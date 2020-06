Carabiniere fuori servizio si tuffa nel lago e salva una bagnante

COMO - Non ha esitato e si è tuffato per salvare una bagnante in difficoltà, malgrado le difficili condizioni natatorie della vicina foce. È successo nel pomeriggio di martedì sul lungolago di Gravedona ed Uniti (CO).

A compiere l'eroico gesto un 56enne addetto alla Compagnia Carabinieri di Menaggio (CO) che - in quel momento - non si trovava in servizio. La donna, una 44enne, si trovava già in stato di incoscienza semisommersa nelle acque rese ancora più difficoltose dal forte vento e dalla corrente.

Dopo aver portato a riva la sventurata, il militare ha prestato le prime manovre che ne hanno permesso la «piena ripresa di coscienza», spiegano in nota i Carabinieri del Comando Provinciale di Como.

In seguito al salvataggio, per l'acqua ingerita e lo sforzo, anche l'uomo è stato preso in consegna dai soccorsi e portato all'Ospedale.