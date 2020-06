Oltre 45'000 casi in un giorno: mai così tanti negli USA

NEW YORK - Sono stati 45'300 i nuovi casi di coronavirus negli Stati Uniti nella giornata di venerdì, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Il giorno precedente erano stati quasi 40 mila. Sono gli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University.

Rispetto a due settimane fa sono 31 gli Stati Usa dove i casi sono nuovamente aumentati, con le situazioni più critiche in Texas e Florida. Complessivamente dall'inizio della pandemia i casi di coronavirus in Usa sono 2'467'864, il numero delle vittime 125'039.

Intanto gli Usa hanno annunciato altri 545 milioni di dollari per aiutare a combattere la pandemia e per prevenirne altre in futuro. Lo ha comunicato Kelly Craft, ambasciatrice statunitense all'ONU nel corso della maratona fondi per i vaccini, test, e terapie contro il Covid-19.

«Come sempre di fronte alle sfide globali gli americani sono presenti e hanno un ruolo guida», ha affermato, aggiungendo che «insieme possiamo lavorare in modo trasparente per costruire un mondo più resiliente e più sano» e chiedendo un'azione multilaterale per «lavorare insieme per un bene comune».