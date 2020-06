Non solo il Texas: anche la Florida richiude i bar

TALLAHASSEE - Il governatore della Florida ha seguito l'esempio del collega texano e ha ordinato la chiusura dei bar, a causa dell'impennata di nuovi casi di coronavirus.

In questi due Stati le infezioni stanno crescendo a livelli preoccupanti: in Florida i nuovi positivi sono 8'942 in più rispetto al giorno precedente ed è stato frantumato il record di 5'508, che era stato segnato solamente due giorni fa. Lo ha spiegato il dipartimento della Salute statale.

In Texas, invece, l'annunciata chiusura dei ristoranti si è trasformata in una stretta severa, ma senza uno stop totale.

Pence parla di successo - Il vicepresidente Mike Pence ritiene, nonostante il rapido aumento dei casi, gli Stati Uniti stiano vincendo la loro battaglia contro il coronavirus. A suo dire la nazione sta riaprendo «in sicurezza e in maniera responsabile» e l'alto numero di positivi è legato esclusivamente all'abbondante cifra di test condotti. Esattamente come dichiarato e ribadito più volte da Donald Trump in queste settimane.