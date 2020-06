Ieri 35mila contagi, mai così tanti da fine aprile

WASHINGTON - Gli Usa hanno registrato oltre 35 mila nuovi casi di coronavirus nella giornata di ieri, un record da fine aprile e il terzo totale più alto dall'inizio della pandemia. Lo scrive il New York Times sulla base del proprio database. I casi continuano ad aumentare in 26 Stati su 50, prevalentemente nel sud e nell'ovest. Nuovi record giornalisti in Texas (oltre 5000 casi) e in Arizona (più di 3600 casi).

Dal canto suo il Washington Post indica che sette Stati Usa hanno registrato il loro più alto numero di ricoveri nella pandemia di coronavirus: Arizona, Arkansas, California, North Carolina, South Carolina, Tennessee e Texas. In Florida, indicata come possibile nuovo epicentro del coronavirus (3'200 nuovi casi ieri, oltre 25 mila negli ultimi sei giorni), l'Homestead Hospital ha già esaurito i posti del reparto di terapia intensiva.

Intanto New York, New Jersey e Connecticut, Stati confinanti tra loro, hanno annunciato l'obbligo di una quarantena di 14 giorni per i viaggiatori che arrivano da Stati con alti tassi d'infezioni da coronavirus. Lo riferisce la Cnn.