Trovato un pitone reale in un campo

AVELLINO - Un pitone reale è stato recuperato negli scorsi giorni in un campo del comune di Montefredane, in provincia di Avellino. Allertati dal proprietario del terreno, i carabinieri sono intervenuti per con apparecchiature speciali per recuperare il rettile.

L’esemplare è stato sequestrato, in attesa di essere trasferito in una struttura idonea. Sono in corso le indagini volte ad individuare il proprietario dell’esemplare ed accertare se lo detenesse in modo legale.

Il pitone reale, che rischia l'estinzione, è tra i serpenti più gettonati da tenere in casa grazie al suo carattere piuttosto mansueto.