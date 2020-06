Tragedia sul fiume, annegano otto bambini

CHONQGING - Otto bambini avrebbero perso la vita dopo essere annegati nel fiume Fu, o Fujiang, vicino alla città di Chonqging, nel Sudovest della Cina.

Lo hanno comunicato i media locali. I giovani, alunni di una scuola elementare, si sarebbero tuffati nel fiume per salvare uno di loro, che era accidentalmente finito in acqua. Un gesto eroico che però si sarebbe rivelato fatale per tutti i bimbi, trascinati via dalle forti correnti del fiume.

Il network statale CCTV ha dichiarato che i bambini si sono recati a giocare al fiume domenica. I corpi sono poi stati recuperati entro lunedì mattina, dopo un'operazione di soccorso messa in atto dalle autorità locali. Per il momento non sono stati resi disponibili ulteriori dettagli.

Nella zona erano state previste forti piogge, ma non è ancora chiaro se il maltempo sia stato un fattore determinante.

keystone-sda.ch