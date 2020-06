Dimentica i figli in auto: arrestato per omicidio

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

OKLAHOMA CITY - Un uomo residente in Oklahoma avrebbe lasciato i propri due figli nel suo veicolo per ore, provocandone il decesso.

Lo ha confermato la polizia locale, come riportato da Abcnews. Il 31enne è stato in seguito arrestato ed è accusato di due omicidi di secondo grado.

Il portale statunitense ha ricostruito la vicenda: l'uomo avrebbe dichiarato agli agenti di aver portato i suoi due bambini in un negozio, verso mezzogiorno. Poi, dopo averli riportati a casa, è entrato nell'abitazione (senza far uscire i figli dall'auto) e si è addormentato per quattro o cinque ore.

La figlia e il figlio dell'uomo, rispettivamente di 4 e di 3 anni, sono rimasti chiusi per ben 5 ore nel furgone. Al risveglio, l'uomo non ha potuto far altro che rendersi conto del dramma appena compiutosi.

La polizia ha dichiarato che anche una telecamera di sorveglianza di una proprietà vicina mostra Dennis uscire dal veicolo e chiuderlo a chiave, per poi entrare in casa senza i bambini.

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, la temperatura sabato scorso a Tulsa ha superato largamente i 30 gradi.