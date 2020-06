L'ammissione del capo della polizia: «Il razzismo c'è anche da noi»

OTTAWA - «Il razzismo fa parte di ogni istituzione, quindi anche della polizia». Lo ammette in un comunicato il capo della polizia canadese Brenda Lucki dopo la diffusione del video dell'arresto violento di Allan Adam, un capo nativo della comunità nativo-americana di Athabasca Chipewyan in Alberta. «In passato e ancora oggi, non abbiamo sempre trattato con giustizia i nativi», ha scritto ancora il capo della polizia, che inizialmente aveva dichiarato «di non essere sicura che il razzismo sia un problema della polizia».

«Quando è troppo è troppo» - Sull'aggressione si è espressa anche la vittima, parlando a diversi media canadesi. «Siamo una minoranza, nessuno ci tutela. Quindi quando la nostra gente commette un errore, la polizia arriva e fa sempre un uso eccessivo della forza». Adam dovrà comparire in tribunale il 2 luglio. È accusato di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. «Tutto questo deve finire, quando è troppo è troppo», ha concluso. Il suo avvocato Brian Beresh ha invece precisato alla Bbc che in 44 anni di carriera è stato testimone di continui abusi contro i nativi da parte della polizia canadese. Prima che il video scioccante fosse reso pubblico, il dipartimento locale della polizia aveva definito le azioni degli agenti «ragionevoli».