Coronavirus: 34'021 morti in Brasile

SAN PAOLO - Mentre in Europa, i numeri dei contagi sono in fase calante, la situazione dall'altra parte dellOceano ha un volto ben diverso. Soprattutto in Brasile. Sono 34'021 i morti per Covid-19 in Brasile, che scavalca l'Italia e si piazza al terzo posto per numero di vittime dopo Stati Uniti e Gran Bretagna.

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 1'473, nuovo record, mentre i nuovi contagi sono stati 30'925, per un bilancio totale di 614'941. Lo rivela il ministero della Salute.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha cancellato negli scorsi giorni aiuti destinati a governatori e sindaci per combattere la pandemia. Il fondo, creato dal Parlamento, prevedeva stanziamenti per 8,6 miliardi di reais (quasi 1,5 miliardi di euro) per l'acquisto di materiale per prevenire la diffusione del contagio. Sulla Gazzetta ufficiale, il governo brasiliano sostiene che il fondo avrebbe creato una spesa obbligatoria senza previsioni d'impatto sul prossimo anno, un'iniziativa definita irregolare.

La situazione nei paesi del sud America appare drammatica. Dopo il Brasile è il Perù il paese più flagellato: 178.914 contagi e 4.894 morti, seguito dal Cile (113.628 e 1.275). In Messico è stata superata la soglia dei 100.000 casi, con 3.912 nuovi contagi mercoledì - un altro record giornaliero - per un bilancio complessivo a quota 101.238. Sempre mercoledì i morti sono stati 1.092, il livello più alto mai segnato dall'inizio della pandemia e più del doppio rispetto al precedente record giornaliero (501): il nuovo bilancio porta il numero di decessi complessivo nel Paese ad oltre quota 11.700.

Fra le nazioni con più di 5.000 contagi si posizionano, oltre al Messico, Ecuador (40.966 e 3.486), Colombia (33.354 e 1.045), Repubblica Dominicana (18.040 e 516), Argentina (19.268 e 583), Panama (14.095 e 352), Bolivia (10.991 e 376), Guatemala (5.586 e 123) e Honduras (5.527 e 225)