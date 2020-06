NEW YORK - È morto a New York all'età di 84 anni Christo Vladimirov Yavachev, l'autore di The Floating Piers, la grande installazione sul Lago d'Iseo nel 2016.

È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito dello scultore bulgaro-newyorkese. «Christo e Jeanne-Cluade hanno sempre detto chiaramente che la loro arte sarebbe continuata dopo la loro morte. L'Arc de Triompe Wrapped (Project for Paris) resta in corsa per il 18 settembre-3 ottobre 2021», si legge nella nota.