MILANO - Sono 210 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia con 12'427 tamponi effettuati e il totale dei contagiati dal coronavirus in regione è di 88'968. In calo i nuovi decessi, che sono 33 per un totale complessivo di 16'112 morti nella regione. Ieri i decessi erano stati 67. I dati sono stati comunicati poco da alle autorità.