Ergastolo confermato per "Igor il russo"

BOLOGNA - Ergastolo confermato in appello a Bologna per Norbert Feher. La sentenza per il serbo conosciuto come "Igor il russo", detenuto in Spagna, è stata letta dopo un'ora e mezza di camera di consiglio dalla Corte di assise di appello.

È quindi stata confermata la pena di primo grado pronunciata nel marzo 2019 per gli omicidi dell'aprile 2017 di un barista e di una guardia volontaria in Emilia-Romagna. Il killer era stato arrestato in Spagna nel dicembre seguente.

Lo scorso febbraio "Igor" è stato condannato da un tribunale spagnolo a 21 anni di carcere, per il tentato omicidio di due persone, un agricoltore e un fabbro, reato commesso il 5 dicembre 2017 ad Albalate del Arzobispo (Aragona).