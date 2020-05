Vox manifesta contro il governo... in auto

MADRID - Migliaia di auto e moto hanno sfilato oggi per le strade di Madrid rispondendo all'appello dell'ultradestra di Vox che chiede le dimissioni del governo di centrosinistra guidato da Pedro Sanchez e Pedro Iglesias, accusato di gestione "criminale" della crisi del coronavirus. Lo riferisce El Pais.

La cosiddetta "Caravana de la libertad" è andata in scena anche in altre città come Barcellona, anche se con numeri molto più contenuti, e Siviglia.

La carovana è partita dalla centralissima Plaza de Cibeles creando un maxi-ingorgo. Secondo le autorità c'erano circa seimila veicoli e 18mila manifestanti a bordo, ma solo considerando l'area autorizzata per la manifestazione.

In Plaza de Colon, in cima a un autobus a due piani senza tetto, c'erano i leader di Vox, a partire da Santiago Abascal, che ha attaccato soprattutto il vicepremier Pablo Iglesias, della sinistra radicale. E ha inviato tutti a «rimanere in strada» mantenendo le proteste quotidiane.

keystone-sda.ch (CABALAR)