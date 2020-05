Cuomo dà il via libera alle riunioni fino a 10 persone, ma è polemica

NEW YORK - Il governatore di New York cambia le regole ed è subito polemica. Andrew Cuomo dà il via libera a riunioni fino a 10 persone in tutto lo Stato, inclusa la città di New York, e per qualsiasi motivo.

La decisione repentina, con cui Cuomo inverte rotta, è subito criticata dalle autorità della Grande Mela, che è ancora in lockdown. «È scioccante perché i rischi legati agli assembramenti restano, sia per quelli all'aperto sia per quelli al chiuso», afferma il presidente della commissione sanitaria della città di New York.