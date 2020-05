Un nuovo esame del sangue prevede il rischio di morte

Come si evolverà la salute del paziente affetto da Covid-19? Finora, i medici che si stanno occupando delle infezioni da Sars-CoV-2 non sono stati in grado di rispondere a questa domanda. Non è stato assolutamente possibile dire se chi è colpito dalla malattia sopravviverà o meno.

Tuttavia, un test che arriva dall'ospedale Tongji di Wuhan (presentato sulla rivista Nature Machine Intelligence), potrebbe fornire delle risposte a questi interrogativi. Anzi, dovrebbe prevedere con un'attendibilità del 90% se chi è colpito dalla malattia sarà ancora vivo dopo una decina di giorni.

Identificati tre biomarcatori - Gli scienziati avevano precedentemente analizzato i campioni di sangue di 375 pazienti Covid-19, per i quali il decorso della malattia è stato differente. Di questi, 174 sono morti a causa dell'infezione.

L'alto numero di vittime è stato un vantaggio per il progetto di Li Yan e dei suoi colleghi. In questo modo, sono stati in grado di cercare possibili biomarcatori correlati alla mortalità.

In effetti, i ricercatori hanno scoperto tre sostanze: un enzima (lattato deidrogenasi, in breve: LDH), una proteina (CRP altamente sensibile) e i linfociti, che sono globuli bianchi.

Secondo gli scienziati, tutti e tre i componenti del sangue possono essere facilmente esaminati, quindi «aiutare a stabilire rapidamente le priorità negli ospedali affollati e con scarse risorse», e scegliere il trattamento adeguato. Un altro vantaggio è che tutti e tre sono biomarcatori ben noti.

Ad esempio, un aumento dei valori di LDH indica danni ai tessuti e gravi malattie polmonari. I valori di RCP forniscono informazioni sull'infiammazione e vengono utilizzati per determinare l'insufficienza polmonare acuta. Al contrario, una mancanza di linfociti era già stata notata nelle epidemie da Sars o Mers.

Una combinazione forte - Insieme, i tre biomarcatori hanno predetto che i pazienti sarebbero morti con dieci giorni di anticipo con una probabilità del 90 percento. Di conseguenza, potrebbero essere utilizzati con elevata affidabilità.

Tuttavia, gli scienziati sottolineano che il loro test ha avuto relativamente pochi partecipanti. Pertanto raccomandano di verificare i risultati in uno studio più ampio con una configurazione sperimentale estesa.

Anche nelle urine - Alcuni ricercatori tedeschi hanno recentemente riferito di un test in grado di fornire informazioni sull'ulteriore decorso della malattia. Come riportato sulla rivista specializzata "The Lancet", l'urina dei pazienti che si ammalano gravemente presenta delle anomalie. Tre parametri sono rilevanti, e, se solo uno è evidente, il trattamento per le imminenti complicanze può essere iniziato giorni prima che i polmoni e altri organi cedano.