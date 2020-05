Von der Leyen: «Da Merkel e Macron una proposta costruttiva»

BRUXELLES - «Accolgo con favore la proposta costruttiva fatta da Francia e Germania. Riconosce la portata e le dimensioni della sfida economica che l'Europa deve affrontare e giustamente pone l'accento sulla necessità di lavorare su una soluzione con il bilancio europeo al centro. Ciò va nella direzione della proposta su cui sta lavorando la Commissione, che terrà conto anche delle opinioni di tutti gli Stati membri e del Parlamento europeo». Così si è espressa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La Commissione è convinta che la strategia di ripresa economica debba basarsi su tre diversi pilastri che operano insieme, ricorda von der Leyen.

Il primo riguarda «le misure immediate adottate per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia, principalmente sotto forma di un quadro flessibile degli aiuti di Stato e dell'attivazione della clausola di salvaguardia del patto di stabilità e crescita, nonché del sostegno fornito dalla Bce e la Bei». Il secondo pilastro indicato dalla presidente dell'esecutivo comunitario riguarda i «prestiti per 540 miliardi di euro in varie forme che costituiscono il cuore della risposta dell'Eurogruppo, compreso il programma Sure della Commissione», ed infine il terzo sul «quadro finanziario pluriennale integrato dal Recovery Instrument che la Commissione adotterà la prossima settimana».

Von der Leyen conclude che «insieme, questi piani devono consentire agli Stati membri e alle imprese di superare la crisi e quindi lanciare gli ingenti investimenti necessari per riportare l'economia europea sulla buona strada».

Cosa prevede l'accordo - Queste le caratteristiche del Fondo per il rilancio previsto dall'iniziativa franco-tedesca di oggi e annunciato da Emmanuel Macron ed Angela Merkel. Il Fondo sarà «temporaneo e mirato, nel quadro del prossimo quadro finanziario pluriennale, un aumento del quale sarà previsto nei primi anni». Francia e Germania, come da documento diffuso, propongono:

* di autorizzare la Commissione europea a finanziare questo aiuto al rilancio con un'emissione di debito comune sui mercati a nome dell'Ue su una base giuridica che rispetti in pieno il Trattato europeo, il quadro finanziario dell'Ue e i diritti dei parlamenti nazionali.

* Il Fondo di rilancio sarà dotato di 500 miliardi di euro sotto forma di spese inserite nel bilancio Ue per i settori e le regioni più colpiti, sulla base di programmi di bilancio dell'Ue e nel rispetto delle priorità europee. Esso rafforzerà la resilienza, la convergenza e la competitività delle economie europee e accrescerà gli investimenti, in particolare nella transizione ecologica e digitale e nella ricerca e l'innovazione.

* I finanziamenti del Fondo di rilancio saranno mirati sulle difficoltà legate alla pandemia e sulle sue ripercussioni. Si tratterà di un complemento eccezionale, integrato nella decisione relativa alle risorse proprie, con un volume e una data di scadenza chiaramente specificati, e che sarà legato a un piano di rimborso vincolante al di là del prossimo quadro finanziario pluriennale sul bilancio Ue.

* Un accordo di insieme rapido sul quadro finanziario pluriennale e sul Fondo di rilancio è necessario per far fronte alle grandi sfide alle quali l'Ue deve rispondere.

* Questo sostegno al rilancio completa gli sforzi nazionali e la serie di misure adottate dall'Eurogruppo; esso si fonderà su un impegno chiaro da parte degli Stati membri per l'applicazione di politiche economiche sane e un programma di riforme ambizioso.

* Il miglioramento del quadro europeo per raggiungere una fiscalità equa nell'Ue resta una priorità, in particolare con l'introduzione di una tassazione minima effettiva e di una tassazione equa dell'economia digitale in seno all'Unione, appoggiandosi idealmente su conclusioni fruttuose dei lavori dell'Ocse, oltre che sull'applicazione di un quadro comune per la tassa sulle imprese.