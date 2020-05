Sì, le mascherine sono davvero utili per evitare il contagio e c'è uno studio che lo conferma

HONG KONG - Le mascherine hanno un impatto davvero importante sulla trasmissione aerea del Covid-19, se in molti lo sostenevano ora c'è anche la prova empirica.

Uno studio di ricercatori cinesi, svolto ad Hong Kong, e recentemente citato dal South China Morning Post parlerebbe di una sensibile diminuzione delle particelle in grado di diffondere il virus.

«I risultati del nostro studio dimostrano che l'importanza delle protezioni è capitale», spiega il dottor Yuen Kwok-yung della Hong Kong University, che ci tiene però a ribadire come le mascherine non annullino completamente l'eventualità di un contagio. La speranza dei ricercatori è che, almeno adesso, realtà come l'OMS e i governi di diversi paesi, comincino a ritenerle fondamentali.

Ma come si è svolto l'esperimento? Per l'occasione sono stati utilizzati dei criceti, posti in ambienti comunicanti, alcuni separati da delle mascherine chirurgiche, altri no. Dopo una settimana di esposizione a un criceto malato i risultati sono stati evidenti: nella variante senza protezioni il 66,7% dei criceti era stato contagiato, nell'altra solo il 16,7%.

«Quello che mostra l'esperimento è che - se siete sintomatici o asintomatici - indossare la mascherina protegge veramente gli altri», continua Yuen, «si può ridurre i nuovi casi almeno della metà. Visto che non abbiamo ancora un vaccino quello che possiamo fare è concentrarci sulla prevenzione».

Una dichiarazione, la sua, che arriva anche in risposta di un generale allentamento della disciplina, anche a Hong Kong, con un calo dal 97% al 90% degli abitanti che utilizzano regolarmente la mascherina negli spazi pubblici.