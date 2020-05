In Africa i contagiati dal Covid-19 sono più di 78mila

MONDO - Tutte le ultimissime sul coronavirus dal mondo, mano a mano che arrivano.

Africa: 78mila contagi - Sono più di 78 mila le persone contagiate in Africa dal coronavirus, secondo il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dell'Unione Africana (Ua). Nel suo bollettino quotidiano si legge che il bilancio delle vittime è aumentato a 2630.

Il Sudafrica è il Paese più colpito nel continente africano in termini di contagi, con 13'500 casi confermati e 247 morti. Segue l'Egitto con 11'200 casi e 592 morti. I decessi confermati per Covid-19 in Nigeria sono invece 171, 51 in Burkina Faso e Niger, 46 in Mali e 28 in Ghana.

Nell'Africa centrale è il Camerun ad aver registrato il maggior numero di morti con 139 decessi confermati, seguito dalla Repubblica democratica del Congo con 61 morti e dal Ciad con 48.

Per quanto riguarda l'Africa orientale è invece il Sudan ad aver registrato il numero più alto in termini di vittime, con 91 causate da complicazioni per Covid-19. Segue la Somalia con 53 vittime e il Kenya con 45.

Belgio: i morti sono più di 9mila - Sono 9.005 le persone che hanno perso la vita in Belgio per complicanze legate al coronavirus, con 47 morti nelle ultime 24 ore. Lo hanno dichiarato le autorità sanitarie belghe, precisando che il 48% dei decessi è stato registrato in ospedale e il 51% in case di cura.

Rispetto a questo ultimo dato, le autorità precisano che sul 23% sono stati eseguiti test per il Covid-19, mentre per l'altro 77% si parla di casi sospetti, considerati i sintomi riconducibili alla malattia.

Nelle ultime 24 ore, precisano le autorità, sono stati confermati altri 345 nuovi casi di coronavirus, facendo salite a 54.989 il totale di quelli registrati in Belgio.

Spagna: i morti mai così bassi da marzo - Per il secondo giorno consecutivo, in Spagna la curva dei decessi per il Covid-19 è in calo: nelle ultime 24 ore si sono registrate 102 vittime, il numero più basso dal 18 marzo.

Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Madrid, aggiornando a 27.563 il totale delle persone decedute dopo aver contratto il Covid-19. E' invece salito a 230.698 il totale dei contagi, 539 in più rispetto a ieri. E sono più di 146mila le persone guarite.

Bangladesh: i casi sono più di 20mila - In Bangladesh sono stati riportati altri 930 nuovi casi di Covid-19, con un calo rispetto ai 1.202 confermati ieri. Lo ha reso noto la funzionaria del ministero della Sanità di Dacca, Nasima Sultana, affermando che nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 16 morti.

«Il numero totale dei positivi è ora di 20.995 e quello dei morti è di 314», ha aggiunto. Secondo dati ufficiali, sono 6.782 i test condotti in un giorno nel Paese e sono 235 le persone giudicate guarite. In tutto sono 4.117 le persone che hanno sconfitto la malattia nel Paese.