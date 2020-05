Star del football americano ricercate per rapina a mano armata

MIAMI - La polizia di Miramar, in Florida, ha emesso ieri un mandato d'arresto per due giocatori della NFL (American Professional Football League, la più importante lega di football americano), Deandre Baker e Quinton Dunbar, sospettati di essere coinvolti in una rapina a mano armata durante una festa.

Baker, un giocatore dei New York Giants, e Dunbar, che gioca per i Seattle Seahawks, sono ricercati in relazione a quanto successo mercoledì a Miramar, vicino a Miami. Il primo, 22 anni, è accusato di rapina con arma da fuoco e aggressione aggravata, il secondo, di 27 anni, è ricercato per rapina a mano armata.

Secondo il mandato d'arresto, Baker e Dunbar stavano partecipando a una grigliata in una casa quando è iniziata una lite. Baker avrebbe tirato fuori una pistola e ordinato ad altre due persone, tra cui Dunbar, di derubare altri ospiti, secondo la dichiarazione di un testimone. Altri presenti ai fatti hanno riferito alla polizia che i due giovani si sono impossessati di diverse migliaia di dollari in contanti, orologi di lusso e altri oggetti di valore prima di andarsene.

La NFL si è rifiutata di commentare la notizia.