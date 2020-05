In Spagna il numero di morti ha ripreso a salire

MONDO - Tutte le novità sulla pandemia, mano a mano che arrivano.

Spagna: nelle ultime 24 ore i morti sono aumentati - La Spagna registra un aumento nel numero delle nuove vittime in 24 ore. Il Ministero della Sanità riporta 217 nuovi decessi, rispetto ai 184 rilevati ieri. Il totale è di 27'321. I contagi sono quasi 230'000 (229'540, +506 nelle ultime 24 ore), mentre 143'374 persone sono guarite dall'inizio della pandemia. Lo riferisce El Pais.

Belgio: calano i morti, verso la Fase 2 - In Belgio torna leggermente a crescere il numero dei ricoveri in ospedali legati alla pandemia di Covid-19. Sono 81 i cittadini entrati in ospedale nelle ultime 24 ore, ma le dimissioni sono state oltre il doppio: 173. Cala invece il numero dei morti, sono 60 (-22) quelli registrati nelle ultime 24 ore, la metà dei quali nelle case di riposo, portando il totale a 8'903. I nuovi casi positivi accertati sono 307, per un totale di 54'288. Da lunedì nel Paese comincerà la fase 2 dell'uscita dal lockdown.

Dalla Turchia il 5% del PIL per aiutare famiglie e imprese - Gli aiuti messi a disposizione dal governo turco per famiglie, imprese e settore sanitario dall'inizio dell'emergenza Covid-19 sono cresciuti a 240 miliardi di lire turche (circa 32 miliardi di euro), pari al 5% del Pil di Ankara. Lo ha annunciato il ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Berat Albayrak.

Il Giappone toglie l'emergenza, ma non a Tokyo - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha annunciato la fine dello stato d'emergenza nella maggior parte delle regioni ma non a Tokyo e Osaka. Il Giappone ha registrato in totale circa 16 mila casi di Covid-19 e 687 decessi.

Iran: siamo quasi a quota 115'000 casi - Salgono a 114'533 i casi di Covid-19 in Iran, con 1'808 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 71, per un totale di 6'854 decessi registrati, lo ha annunciato nel suo bollettino quotidiano il portavoce del ministero della Salute iraniano Kianoush Jahanpour.