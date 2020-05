Covid: la strage silenziosa degli anziani rallenta

LONDRA - La strage silenziosa nelle case di riposo britanniche, colpite duramente dal coronavirus, fa segnare il primo calo dopo settimane da incubo. Lo certificano oggi le stime dell'Office for national statistics (Ons, l'ufficio di statistica nazionale) nel Regno Unito, aggiornate al primo maggio.

Nell'ultima settimana censita, il numero di casi registrati negli ospizi di Inghilterra e Galles è sceso a 2423, contro i circa 2800 della settimana precedente. In generale si calcola che fino al primo maggio almeno 8300 anziani siano morti in case di risposo e ricoveri extraospedalieri per cause o concause legate alla malattia Covid-19.

I dati settimanali dell'Ons indicano anche una riduzione della mortalità generale (meno di 18000), con 4000 decessi in meno rispetto alla settimana scorsa, che tuttavia restano 8000 in più rispetto alla media precedente alla pandemia.