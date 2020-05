Incendio nell'ospedale Covid-19, almeno cinque morti

SAN PIETROBURGO - È di almeno cinque morti il bilancio provvisorio dell'incendio scoppiato all'interno di un ospedale destinato alla cura di pazienti affetti da Covid-19 a San Pietroburgo, in Russia.

Un portavoce dei servizi di emergenza ha spiegato all'agenzia statale Ria Novosti che 150 persone, tra degenti e membri del personale sanitario, sono state portate in salvo.

Le fiamme sarebbero divampate per ragioni ancora sconosciute in un reparto di cure intense al sesto piano della struttura, afferma l'agenzia Interfax. Secondo fonti di stampa non confermate un ventilatore potrebbe aver preso fuoco per un sovraccarico e da lì il fuoco si sarebbe esteso al resto del reparto. Le vittime dovrebbero essere pazienti allettati e impossibilitati a muoversi.

I pompieri, giunti sul posto, hanno domato le fiamme. L'ospedale era stato attrezzato per la cura dei pazienti Covid-19 circa due mesi fa.