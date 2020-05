Valanga sopra Cortina: morto un giovane

CORTINA D'AMPEZZO - Un giovane è morto in una valanga che si è verificata a Cortina, in provincia di Belluno in Veneto. Il ragazzo è stato trascinato a valle per oltre 200 metri.

La slavina ha travolto due fratelli bellunesi di 27 e 23 anni che si trovavano con gli sci sulla Tofana di Rozes. A perdere la vita, seppellito e trascinato per decine di metri dalla massa di neve, è stato il 23enne. La salma è stata recuperata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.