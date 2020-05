In vista l'obbligo di quarantena per gli arrivi nel Regno Unito

LONDRA - Il Regno Unito introdurrà l'obbligo di quarantena per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti del Paese a partire dalla fine di questo mese: è quanto ha appreso la Bbc da fonti del governo e del settore dei trasporti aerei. La quarantena, scrive l'emittente, durerà 14 giorni e verrà applicata alle persone provenienti da tutti i Paesi del mondo eccetto l'Irlanda.

Secondo Airlines UK, l'associazione che raggruppa le compagnie aeree britanniche, questa misura dovrebbe essere accompagnata da un «exit plan credibile» e quindi la sua applicazione dovrebbe essere soggetta a una valutazione settimanale.

Non è chiaro ancora, sottolinea la Bbc, per quanto tempo resterà in vigore l'obbligo di quarantena e se i non residenti potranno trascorrere i 14 giorni d'isolamento in abitazioni private prese in affitto. Il governo dovrebbe fornire oggi i dettagli del piano ai rappresentanti delle compagnie aeree e degli aeroporti.

USA - Sono 1'635 le vittime del coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale della pandemia supera così i 77mila morti, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University.

Gli Usa registrano al momento oltre 1,28 milioni di casi ufficialmente diagnosticati (+29.079 rispetto alle ultime 24 ore).

ARGENTINA - Il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez ha annunciato che la quarantena resterà in vigore fino al 24 maggio e resterà particolarmente stretta nella capitale, Buenos Aires, e nella sua provincia. Il capo dello Stato si è detto «orgoglioso» per i risultati ottenuti dall'Argentina, con una situazione «abbastanza controllata» se messa in raffronto «con quella di altri Paesi della regione, come Ecuador, Brasile e Cile».

In base all'ultimo bollettino diramato dalle autorità sanitarie, sul territorio argentino sono stati confermati 5.371 contagiati e 285 morti.

BRASILE - Sono 751 i morti di Covid-19 registrati oggi in Brasile, la cifra più alta dall'inizio della pandemia. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è 9'897. I nuovi contagi sono 10'222, per un totale di 145'328.