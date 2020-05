Salgono ancora le vittime americane

WASHINGTON - Sale il numero dei morti a causa del coronavirus negli Stati Uniti: 2'448 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nella giornata precedente i decessi erano stati 2'073. Il bilancio complessivo ha superato le 75'500 vittime, con oltre 1,2 milioni di contagi in tutto il Paese.

«In ogni passaggio di questa pandemia il presidente Trump ha ignorato gli esperti, sminuito la minaccia posta dal Covid-19 e ingannato gli americani. E ora stiamo tutti pagandone il prezzo», ha postato su Twitter il candidato democratico alla Casa Bianca Joe Biden.

In Brasile 9'888 contagi - Sono 610 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile. Lo rivela il ministero della Salute, precisando che il totale delle vittime è di 9'146. I nuovi contagi sono 9'888, per un totale di 135'106.