Spari in un McDonald's per aver chiesto il rispetto delle norme anti contagio

OKLAHOMA CITY - Proseguono negli Stati Uniti gli episodi di violenza relativi alle norme messe in atto per contenere il coronavirus. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato all'interno di un McDonald's nella città di Oklahoma quando due clienti sono state invitate dal personale del fast food a lasciare il locale, per rispettare le regole anti contagio. Queste ultime, contrariate, hanno allora estratto la pistola e sparato ai dipendenti, come riporta la CNN.

Un lavoratore è stato ferito ad una gamba, mentre un altro dipendente ad una spalla, ma fortunatamente la loro vita non è in pericolo. Un'altra collega è rimasta contusa alla testa, probabilmente durante il diverbio.

Le due clienti, dopo aver sparato, sono fuggite, ma la polizia le ha individuate e arrestate poco dopo nelle vicinanze.

Solo pochi giorni fa nel Michigan un uomo è stato ucciso per aver chiesto ad una cliente di far mettere la mascherina alla figlia.