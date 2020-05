SAN PAOLO - Sono oltre 260mila i decessi legati al coronavirus registrati in tutto il mondo, secondo i dati aggiornati dell'università americana Johns Hopkins. I morti ufficialmente riportati al momento sono 263'068, di cui 73'000 negli Stati Uniti (2'073 nelle ultime 24 ore) e 30'150 nel Regno Unito. I casi totali di contagio sono invece 3'744'585, di cui un 1'223'468 negli Usa.

In Brasile record di morti - Sono 614 i morti per Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Brasile, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha rivelato il ministero della Salute, precisando che le vittime totali sono 8'535. Numero record anche per i contagi: 10'381 in un solo giorno, per un totale di 125'096 casi confermati.

«Il lockdown potrebbe essere necessario in alcune situazioni». Lo ha detto il nuovo ministro della Salute brasiliano, Nelson Teich, aggiungendo di non essere «favorevole o contrario» all'adozione della chiusura totale, ammettendo tuttavia che potrebbe essere necessaria per fronteggiare le situazioni più critiche. «Quando parliamo di isolamento, distanziamento, esistono vari livelli. L'importante è che non vi sia una difesa dell'isolamento e una difesa del non isolamento», ha aggiunto.

Teich è stato nominato da Jair Bolsonaro dopo la rimozione di Luiz Henrique Mandetta, entrato in contrasto con il presidente per la sua difesa del distanziamento sociale.

Record di nuovi casi in Russia - La Russia ha registrato nelle ultime 24 ore 11'231 nuovi casi di Covid-19, si tratta del numero più alto di contagi giornalieri finora confermato nel Paese. Lo riporta l'unità anticoronavirus russa. I contagi accertati nel paese sono in totale 177'160 mentre le vittime del nuovo virus dall'inizio dell'epidemia sono 1'625, di cui 88 decedute nel corso dell'ultima giornata. I guariti sono in tutto 23'803. Nelle ultime quattro giornate erano stati annunciati oltre 10'000 nuovi casi giornalieri. Anche Mosca, la città maggiormente colpita dall'epidemia, registra oggi il suo record di contagi giornalieri: 6'703 nelle ultime 24 ore. Nella capitale russa, i casi confermati di Covid-19 sono in totale 92'676

Giornalista espulso dalla Bielorussia - Un giornalista russo è stato espulso dalla Bielorussia a causa di un reportage che descriveva la situazione del coronavirus del Paese (peraltro alleato della Russia e membro dell'Unione Economica Euroasiatica, ndr). Il servizio, andato in onda mercoledì su Primo Canale, sosteneva che i bielorussi non si fidassero dei numeri ufficiali d'infezione da Covid-19 (19'255) e del numero di morti (112). Nel filmato, il corrispondente Alexei Kruchinin visitava un cimitero nella città bielorussa di Stolbtsy e descriveva «un'abbondanza di tombe fresche». Il ministero degli Esteri bielorusso ha detto a Interfax di aver revocato l'accreditamento a due dipendenti di Primo Canale, ma non ha specificato il motivo o il nome dei dipendenti. L'emittente ha confermato sul suo sito web che sia Kruchinin che il cameraman Sergei Panasyuk sono stati espulsi.